１５日、カラフルな菜の花畑の景観を楽しむ観光客。（南昌＝新華社記者／周密）【新華社南昌3月16日】中国江西省南昌市でこのところ、カラフルな菜の花畑が多くの観光客を引き付けている。江西農業大学と四川省什邡（しゅうほう）市の農業技術企業が共同で開発、栽培した品種で、赤、だいだい色、ピンク、薄桃色、桃色など80種類に及ぶという。１５日、カラフルな菜の花畑の景観を楽しむ観光客。（南昌＝新華社記者／周密