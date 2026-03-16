１１日、中国（南京）ソフトウエアバレーの「質能・工坊」ＯＰＣ社区で、マルチモーダル心理総合評価システムを紹介する江蘇小微数字科技の創業者、左賦斌さん。（南京＝新華社記者／季春鵬）【新華社南京3月16日】中国では現在、人工知能（AI）がさまざまな産業を活性化させており、「1人会社」（OPC、OnePersonCompany）の興隆が注目を集めている。「1人会社」とは、1人でイノベーションチームを結成し、アイデアの萌芽（