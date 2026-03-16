中道改革連合の階猛幹事長は16日、東京都内でのシンポジウムで、消費税減税や給付付き税額控除などを協議する「社会保障国民会議」に近く参加する意向を示した。「そろそろ参加の時期が近づいている」と明言した。立憲民主、公明両党と調整し、正式表明する時期を判断する方針だ。国民会議に関し「社会保障の大きな制度設計についても議論すべきだ」との考えを示した。