NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のスペシャルトークイベントが16日、NHK大阪放送局で行われ、ヒロイン・トキ役の郄石あかり（23）、ヒロインの夫・ヘブン役のトミー・バストウ（34）らが登場した。同じくイベントが開かれた島根県・松江会場と中継をつなぎ、同会場の北川景子と板垣李光人とやりとりを繰り広げた。北川は、バストウの短髪に気づき、「ヘブン先生、髪切ってる！