東京都教育委員会は、2月21日に実施した都立目黒高校の一般入試で得点の計算作業に誤りがあったことが判明し、4人を追加合格としたと発表しました。都教育委員会によりますと、3月2日に都立高校一般入試の合格発表が行われましたが、その後、3月5日に不合格となった受検者から学力検査の得点の開示請求を受けたということです。目黒高校の職員が確認をおこなったところ、得点の集計作業に誤りがあったことがわかり、さらに、同様の