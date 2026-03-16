終了間際の失点で勝ち点をとりこぼしたリバプールのMFドミニク・ショボスライは「目を覚まさなければならない」と警鐘を鳴らした。英『BBC』が伝えている。15日のプレミアリーグ第30節でリバプールはトッテナムをホームに迎えた。前半18分にショボスライの鮮やかな直接FKで先制したリバプールだったが、その後の好機を得点へと結び付けられず。トッテナムの反撃をGKアリソン・ベッカーの好守などでしのいでいたものの、終了間