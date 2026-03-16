切れ味が悪いハサミを買い替える前に試したい！重曹＋酢を使った簡単テク▶【写真付きで解説】切れ味が悪いハサミで試したい！重曹＋酢を使った簡単復活テクSNSで話題の、100均や家にある2つのものでハサミの切れ味を試してほしい方法です。一回目に試したときは切れ味が戻らず失敗……。でも、量や時間を工夫することで、ハサミを復活させることができました！失敗から学んだコツを、写真付きで解説します。■使うアイテムは