本日の日経平均株価は、中東情勢の不透明感が嫌気され、前週末比68円安の5万3751円と小幅に3日続落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は13社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、WTI価格が再び100ドル台を突破が追い風となったＩＮＰＥＸ [東証Ｐ]など。そのほか、ＯＡＴアグリオ