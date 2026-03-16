この記事をまとめると ■コンビニには毎日何便ものトラックがやってくる ■温度が異なる冷凍品と冷蔵品を一緒に運んでいることが多い ■コンテナ内に調整できる仕切りがついていてそれぞれ管理できる仕組みだ 冷蔵と冷凍をどうやって一緒に運んでる？ いまや日々の暮らしに必要不可欠な存在となっている、年中無休24時間営業のコンビニ。お弁当やおにぎり、パンやスイーツ、冷凍食品や雑貨などがいつでも購入できるという、とて