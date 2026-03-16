同じギターを手にしていても、立つステージが変われば鳴る音は変わる。5人組ロックバンド「Sadie」の再始動と並行し、「RAZOR」でも活動を続けるギタリスト・剣。二つのバンドを行き来する日々の中で、何を切り替え、何を変えずにいるのか。オンラインインタビューでその現在地を聞いた。（ヴィジュアル系特集取材班）音作りの違いについての答えは実に具体的だった。「まず弦の種類が違うんです。同じメーカーでもチューニン