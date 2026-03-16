タレントの大倉士門（33）が16日までに自身のインスタグラムを更新。巨大カメになりきった姿を公開した。「カメを愛して25年。念願の、自分がカメになりました」とつづり、カメの甲羅のオブジェにすっぽり収まる写真を公開。ハッシュタグでは「東山動植物園」と付け加えた。大倉は大の「リクガメ」好きで知られ、自宅で多頭飼いしていることを公表。10匹以上を飼育しており、その価格が1000万超えしていることでも知られてい