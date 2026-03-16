11日、ホルムズ海峡付近を航行する船（ロイター＝共同）【ニューデリー共同】インドのジャイシャンカル外相は15日付の英紙フィナンシャル・タイムズで、インド船籍の液化石油ガス（LPG）タンカー2隻がホルムズ海峡を通過したと明らかにし、イランとの直接交渉の結果だと強調、「外交努力の成果だ」と述べた。ロイター通信は、イラン側がインド海軍の護衛付きでの通行を許可したとして「異例の措置だ」と報じた。また船舶位置