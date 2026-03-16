NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のスペシャルトークイベントが16日、NHK大阪放送局で行われ、ヒロイン・トキ役の郄石あかり（23）、ヒロインの夫・ヘブン役のトミー・バストウ（34）らが登場した。ヘブンを支えた英語教師・錦織を演じた俳優・吉沢亮の話題に。吉沢は久々の登場シーンのために10キロ以上減量したことでも注目されたが、バストウは「3カ月ぐらい軽い食事しか食べて