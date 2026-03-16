◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 アメリカ 2-1 ドミニカ共和国(現地時間15日、ローンデポ・パーク)わずか1点差で準決勝敗退となったドミニカ共和国。ドミニカ代表のアルバート・プホルス監督は、「素晴らしい試合だった。どちらが勝ってもおかしくない、どちらのチームにも勝機があった」と試合を振り返りました。最終回、1点ビハインドのドミニカは2死三塁の好機を作りますが、ボールゾーンにも見える低めの球がストライ