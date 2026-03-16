大相撲春場所大相撲春場所は連日、エディオンアリーナ大阪で熱戦が繰り広げられている。7日目、十両の土俵入りで個性豊かな化粧まわしが注目を集め、ネット上の視聴者から驚きと称賛が相次いだ。注目を浴びたのは、鹿児島県奄美市出身で19歳の若手、西十両13枚目・藤天晴（藤島）が付けていた化粧まわし。鮮やかな赤地の上に描かれていたのは、柔和な笑顔が印象的な本人の似顔絵。おっとりとした表情を再現していた。この化