テレ東では、3月21日（土）、3月28日（土）に「結婚すれば幸せ？」「結婚したいけどうまくいかない」など、婚活“ヌマ”にハマる「ヌマ子」による「ヌマ子」のためのちょっとオトナの恋愛トークバラエティ「ヌマ子の憂鬱～幸せになりたい女たち～」を放送します。 この番組は、昨年11月に放送した後、大きな反響を呼び、早くも第2弾が放送決定となりました！MCは、第1弾に引き続き、井桁弘恵、金子きょんちぃ（