ケルヒャー ジャパンは、2026年の業務用製品戦略説明会を開催しました。説明会では、新たに同社の代表取締役社長に就任した挽野 元氏が、社会価値の創出を目指す「クリーニング・ソリューション・カンパニー」への進化を掲げ、日本市場における重点分野として「農業」と「産業の現場」を打ち出しました。 ↑2026年2月1日に代表取締役社長に就任した挽野 元氏が登壇。 農業では「衛生×省力化」を重視。産業では「自動化」を