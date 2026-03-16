元日向坂46の濱岸ひよりが15日、自身のインスタグラムを更新。齊藤京子との2ショットを公開し、同日放送のバラエティ番組『キョコロヒー』（テレビ朝日系／24時15分）の出演を告知した。【写真】2人の2ショットをもう1枚濱岸は日向坂46の二期生、齊藤は一期生としてグループで活動。2人は親交が深く、“マブダチ”コンビとして知られていた。投稿で濱岸は「本日キョコロヒーみてね！」「念願のキョコロヒーとっても嬉しいで