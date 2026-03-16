昨年はエンブロイダリーで桜花賞、秋華賞の牝馬２冠を制した森一調教師が、土曜の３歳重賞ダブル制覇に挑む。一の矢はフラワーＣ・Ｇ３（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル）に登録のゴディアーモ（牝３歳、美浦・同厩舎、父リオンディーズ）。昨年１２月の新馬戦を初陣とは思えない自在性あふれる走りで、ノーステッキのまま後続に１馬身３／４差をつけた。トレーナーは「仕上がり途上かなというなかでしたが、レ