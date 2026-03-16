◇大相撲春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）元大関・幕内の朝乃山（高砂）が５勝目。同・玉鷲（片男波）にのど輪で起こされ、右上手を許したが、土俵際ですくい投げた。連敗を止めて白星が先行した。４１歳とは「２年前の初場所以来の対決。我慢して残すことが出来た」とうなずいた。初場所で９場所ぶりに幕内に復帰した。後半戦まで優勝争いに絡んだが元大関・高安、正代、小結・若元春に３連敗で終えた。「充実