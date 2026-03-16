オーイシマサヨシが、アニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』オープニング主題歌を担当することが決定した。アニメ第1期に引き続きオーイシマサヨシが担当する。オープニング主題歌「君は恋人」は、作詞、作曲、編曲を大石昌良自身が手掛け、4月3日より各音楽配信サービスにて配信開始される。アニメ第2期の本予告映像もあわせて公開され、予告上で一足先に楽曲を聴くことが可能だ。アニメ『お隣の天使様に