ヤクルトの激励会が１６日、都内で開かれ、池山隆寛監督が神宮開幕戦となる３１日の広島戦の先発を小川泰弘投手に託すと発表した。会の最後であいさつに立った池山監督は「神宮の開幕投手は小川投手にお願いしたいと思っております」とサプライズ発表。約６５０人の招待客から歓声が起こった。さらにホワイトソックスへ移籍した村上に代わる４番について「オスナに任せたいと思います」と声を張ると会場から拍手が起こった。