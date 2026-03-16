Kroiの新曲「Kinetic feat. INCOGNITO」が、ラジオ局J-WAVE（81.3FM）春の大型キャンペーン「MY STORY TOKYO」キャンペーンソングに決定した。J-WAVEでは、3月16日から、春のキャンペーン「MY STORY TOKYO ―僕らがここにいる理由―」を展開。「いま東京にいる自分たち」を主語に、“東京に居る理由”をあらためて問い直す本キャンペーンのテーマと、楽曲名「Kinetic」が示す“外部の刺激を自らのエネルギーへ変換するプロセス”が