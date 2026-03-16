元格闘家の魔裟斗の妻でタレントの矢沢心が４５歳の誕生日を迎え、祝福のコメントが多数寄せられている。矢沢は１６日、自身のインスタグラムを更新。「また一つ歳を重ね４５歳になりました」とこの日誕生日を迎えたことを報告すると、サングラスをかけて大型バイクにまたがる様子や、夫の魔裟斗とテラス席でくつろぐ様子などプライベートショットを披露した。「わたしが笑顔で過ごせるのは夫のおかげです。忙しくしてられ