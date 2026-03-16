KOTORIが、新曲「RIOT」を3月18日に配信リリースすることを発表した。前作EP『TSUBASA』から約8ヶ月ぶりのリリース。急遽リリースが決まった今作のタイトルは、配信日に神奈川・CLUB CITTA’で行われるフロアワンマンライブのタイトルと同じ「RIOT」。公開されたジャケット写真もライブフライヤーと同じ1枚となっている。KOTORIの真骨頂とも言えるシンガロングに加え、高い技術力を感じさせるサウンドと緻密な曲構成が光る、2026年