落ち着きがありながら重くなりすぎず、あらゆるカラーと好相性のグレー。春夏のトレンドカラーとしても注目されており、大人コーデでも頼れるカラーです。そこで今回は、大人女性の着こなしに取り入れたい【LEPSIM（レプシィム）】の「グレーアイテム」をご紹介。グレーの魅力を改めて感じられそうな、大人っぽアイテムをチェックしてみて。 抜け感がおしゃれなグレープルオ