◇大相撲春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）が１敗だった西前頭４枚目・隆の勝（湊川）を退け、２敗を守った。豊昇龍は立ち合いで左で張って右のまわしを探ったが、届かず。相手の突き押しに上体が起きかけたが、こらえた。右を差して反撃に転じ、一気の寄り切り。「今場所は隆の勝関の出足が見ていてすごく良かったので少しずらして、いろいろ考えながら取った。右のまわしを取れなくて失敗