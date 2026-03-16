共働き夫婦が増えている今、実家に我が子を預ける親御さんは増えています。祖父母にとって孫と一緒に過ごせるのはうれしいものの、子育てが半永久的に終わらないという問題も……。今回は、筆者の知人A子が息子夫婦に本音を隠されたまま孫を預けられていたエピソードを紹介します。 孫の面倒をみるために老後の楽しみは先延ばしにしていたが 60代後半のA子。かつてはパートと孫のお世話を両立させ、多忙な日々を駆