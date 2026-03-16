timeleszが、4月29日発売ニューアルバム『MOMENTUM』の3形態同時予約購入特典の詳細を発表した。あわせてリード曲「GOOD TOGETHER」MV公開を記念した生配信も決定している。アルバム『MOMENTUM』の3形態同時予約購入特典には、3大ストリーミング映像が視聴できるシリアルコードとトレーディングカード8枚セットが付属する。1つ目のストリーミング映像は『今こそ自分の限界を超える時！メンタル王 最強決定戦 〜ワンカードポーカー