◆大相撲▽春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）西十両３枚目・若ノ勝（湊川）が、東十両５枚目・輝（高田川）を押し出して、８勝１敗とした。自己最高の９日目での勝ち越しに「何とも思わない。まだまだなので」と話した。８日目には初日からの連勝が止まっていた。「やりづらい相手だった。そんなに考えすぎずに、今日のことだけを考えられた」と、気持ちを切り替えて臨んだ。早くも勝ち越しを決め、２ケタ勝