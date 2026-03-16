MAISONdesにLiSAが新たに“入居”し、新曲「Ash＆Ember feat. LiSA, ナナホシ管弦楽団」を3月18日(水)に配信リリースすることが決定した。本楽曲は、「おねがいダーリン」「抜錨」などで知られるボカロP・ナナホシ管弦楽団が楽曲制作を手がけ、LiSAが歌唱を担当した一曲。確かな表現力と存在感を放つLiSAの歌声と、ナナホシ管弦楽団によるエモーショナルかつ力強いサウンドが重なり合い、MAISONdesならではの新たな“部屋”が描き