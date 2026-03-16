◇大相撲春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（音羽山）が１敗で首位を守った。幕内・大栄翔（追手風）の鋭い当たりを止めると、距離を置いて体当たりしてくる相手を左に体を開いた。かわして突き落とした。「一番一番集中できている」と納得した。霧島は先場所、関脇で１１勝をあげた。大関昇進の目安とは三役で直近３場所合計３３勝とされ、足がかりをつくった。今場所は復帰へ足固めとするため、まず