舞台は全身で表現すべき。プロレスラーとしても活躍中の2.5次元俳優・桜庭大翔が3月14日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、若手女性タレントに独特なアドバイスを送った。【映像】マッチョ俳優が筋肉で芝居？オリエンタルラジオの藤森慎吾がマスター役の当番組は、文字通りカフェがコンセプト。この日はアイドルグループ・Chuu Cuteを卒業したばかりの河本景がパティシエ役を務めた。冒頭、藤森