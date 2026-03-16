16日、沖縄県名護市の辺野古の沖合で小型船2隻が転覆し、女子高校生ら2人が死亡しました。関係者を取材すると「海は比較的穏やかだったものの急な突風と横波が起きた」とみられるということです。■2隻の小型船が転覆…21人が海に16日午後5時ごろ、水の中からひきあげられた小型船。海上保安庁によりますと、沖縄県名護市の沖合で午前10時過ぎ、事故が起きました。通報（午前10時過ぎ）「名護市辺野古沖で平和丸と不屈が転覆した」