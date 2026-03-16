１５日に閉幕したミラノ・コルティナオリンピックでは、２月の五輪に続き、日本代表の冬季大会の通算メダル数が１００個の大台に到達した。１３日の男子バンクドスラローム下肢障害ＬＬ１で小栗大地（ＳＣＳＫ）が銀に輝き、これが節目の１００個目。日本は１９８８年インスブルック大会で初めて、メダル２個をアルペンスキーで獲得。９８年長野大会では、現在パラリンピックにはないアイススレッジスピードレースでメダルを量