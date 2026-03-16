フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が、箱根のホテルで撮影した色気あふれる姿を公開し、反響を呼んでいる。【映像】宇賀なつみの水着姿や色気あふれる姿これまでもInstagramで、ペルーのマチュピチュ遺跡やボリビアのウユニ塩湖など、世界各地での旅の様子を発信してきた宇賀。2025年9月17日の更新では、俳優の清水みさととともにアイスランドの温泉「ブルーラグーン」を満喫する水着姿を披露し、「入浴シーンセクシーです