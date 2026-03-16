著名な公認心理師がSNS上で呟いた内容が、波紋を広げている。【画像】「1万リポスト／2.6万いいね」を集め、話題となった信田氏の投稿〈某通信社に頼まれて書いた原稿が何度かの指摘修正を経て完成。掲載直前に編集トップの判断でボツとなった。高市総理への人格批判だ、読む人たちを不快にさせるというのが理由。高市一強内閣への忖度ではないか。とにかく腹立たしい〉（3月12日付）投稿主は、日本におけるアダルトチルドレン