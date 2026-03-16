１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、“アウトローのカリスマ”瓜田純士の娘、レイアが１５日、Ｘを更新。結婚を報告した。「私事ではありますが、この度結婚しました。人生の夢の１つ叶いましためっちゃ頑張り屋さんで愛情深い方です」と報告した。瓜田も自身のＸで「力合わせて頑張ってなおめでとうレイア」と祝福。「両親のような夫婦になれるようにありが