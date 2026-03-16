4人組ロックバンド暴動クラブは16日、公式Xを更新。ベースの城戸“ROSIE”ヒナコの脱退を報告した。「【メンバー脱退のお知らせ】」と題し、「平素より暴動クラブを応援していただき、ありがとうございます。暴動クラブより大切なお知らせがございます。ご一読ください」とし、「このたび、ベースの城戸“ROSIE”ヒナコが2026年3月16日をもちまして、暴動クラブを脱退することになりました」と告げた。ファンや関係者に対し、突然