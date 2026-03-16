＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】行司制止もひと突き！騒然のハプニング（実際の様子）序ノ口の取組で、立ち合い勢いよくつっかけた力士が相手力士を突き飛ばす場面があった。不意を突かれた相手力士は豪快に尻餅をつき、「倒しちゃった」「やってしもうた」とファンに緊張が走った。序ノ口十三枚目・美浪（秀ノ山）と序ノ口八枚目・大國（追手風）の一番での出来事。行司が「待ったなし」