LUNA SEAのギタリストSUGIZO（56）が16日、Xを更新。真矢さんの死後初のライブを終え、ファンへの感謝と改めて真矢さんへの思いをつづった。「From Tokyo with Love 0312.有明アリーナ公演、本当にありがとう」と書き出すと、「事故後の初の、そして真矢が旅立って初のライヴ」とし、「まさに一生に一回と言っていいあまりに重要な公演で、自分でもどうなるか本当に検討がつかなかったけど、何とか今出来得る最良のステージが実