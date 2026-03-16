犬が『やめてほしい』ときにみせるサイン4選 犬はわたしたちが思う以上に感情豊かな動物。大好きな飼い主さんであっても『やめてほしい』ときには、特定の仕草や行動をみせます。ワンコが示す『やめてのサイン』を知って理解を深めましょう。 1.目をそらす 愛犬の顔をじっと見つめたときに、スッと目をそらされることはありませんか？これは犬が出す『やめて』のサインです。普段はアイコンタクトをとっていても、これ以上か