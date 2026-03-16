太りやすい犬種5選 肥満は愛犬の健康の大敵であり、さまざまな病気を引き起こすだけでなく、寿命を縮めてしまうこともあります。どの犬にも肥満になるリスクはありますが、中には体質や遺伝的に「太りやすい」とされている犬種も存在します。 そうした犬種を飼っている方や、これから迎えようとしている方は、愛犬を肥満から守るために、より一層の注意を払わなければなりません。ここでは、「太りやすい」とされている犬種の