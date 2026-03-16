【今こそ知りたい！最新カメラの世界】毎年楽しみにしているカメラの祭典「CP+（シーピープラス）」。昨年に続き、2026年もGoodsPress Web編集部のカメラ担当と会場を訪れてきました。皆さんお久しぶりです。フォトグラファーの田中です。会場に足を踏み入れた瞬間、やっぱり独特の高揚感があります。カメラ好きが一斉に集まる場所って、なんというか空気が違うんですよね。CP+といえば新製品の発表が大きな注目ポイントですが、個