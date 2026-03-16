カタール航空は、東京/成田〜ドーハ線を特別ダイヤで運航する。運航日は東京/成田発が3月22日と26日、ドーハ発が3月20日と24日、27日。機材はボーイング777-300ER型機を使用する。現時点で、3月29日以降は通常のダイヤで運航する見通し。航空券の販売はすでに行っている。カタール航空は、3月18日から28日まで限定的なスケジュールで運航すると発表している。運航を再開するのはドーハと65都市を結ぶ路線で、日本線は東京/成田〜ド