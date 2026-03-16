現地３月15日に開催されたエールディビジ（オランダリーグ）第27節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがホームでエクセルシオールとホームで対戦。２−１で逆転勝利し、３試合ぶりの白星を挙げた。この一戦で、渡辺が怪我によりメンバー外となったなか、前節のNAC戦（３−３）で２得点を挙げ、昨年12月６日のズウォーレ戦以来、３か月ぶりのゴールを記録した上田が躍動する。０−１で迎えた58分、左からのクロ