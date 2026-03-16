恋愛感情を抱いていた女性の自宅に侵入し、殺害しようとした男に懲役13年の判決が下されました。判決を受けたのは、広島市安佐北区の23歳の無職の男です。被告は2025年2月、恋愛感情を抱いていた女性の自宅に侵入し、女性とその両親の頭部を金づちで複数回殴るなどして殺害しようとした罪に問われていました。弁護側は知人女性とその父親への殺意を否認していましたが、16日の判決で広島地裁は「被害者らの頭部のけがが致命傷に至