健康総合企業のタニタは、週に1回以上自宅で料理をする全国の20歳〜69歳の男女1000人を対象に「おうち料理に関する意識・実態調査 2026」を実施した。その結果、料理歴が3年未満のビギナー層は「節約・時短」という生活視点で料理を「家事」として捉える傾向が強い一方、料理歴が長いベテラン層は「料理が好き」というポジティブな動機で料理をしていることが明らかになった。また、30代を中心に「計量」を重視する“科学派”が半