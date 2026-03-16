元HKT48の村重杏奈さんは3月15日、自身のInstagramを更新。「身体ピタピタ系なお衣装」を着た姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】村重杏奈の「身体ピタピタ系なお衣装」姿「透明感やばすぎて、なんか透けて見える」村重さんは「IDOL RUNWAY COLLECTIONMCとして参加させて頂きました！！」と報告。また「今日は身体ピタピタ系なお衣装だったので終始腹を引き締めて！！」とつづり、2枚のソロショットを投稿しました。村重さ