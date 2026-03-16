数字の隠れた法則を見抜いて、パッと答えを導き出す「脳トレ算数クイズ」！今回は面倒な2桁の掛け算に見えますが、ある公式をイメージするとわずか数秒で正解にたどり着けます。ぜひ、挑戦してみてください。問題：□に入る数字は？次の計算を、できるだけ頭の中だけで解いてみましょう。31 × 29 = ?ヒント：31は「30 + 1」、29は「30 - 1」と書き換えることができますね。答えを見る↓↓↓↓↓正解：899正解は「899」でした。▼